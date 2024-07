mercredi 12 juin 2024 • 401 lectures • 1 commentaires

AFRICA GLOBAL LOGISTICS SENEGAL Société Anonyme avec Conseil d’administration au capital de 1.833.430.000 FCFA Siège social : 47, Avenue Hassan II BP 233 - Dakar Sénégal RCCM : SN DKR 1960-B-6427

Mesdames et Messieurs les actionnaires de la société AFRICA GLOBAL LOGISTICS SENEGAL sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire annuelle, qui aura lieu :

APPLICATION DE LA TVA NUMÉRIQUE À PARTIR DU 1ER JUILLET 2024

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe les contribuables et le public que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les prestations de services numériques réalisées au Sénégal par les fournisseurs en ligne étrangers et les platefo