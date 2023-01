lundi 16 janvier 2023 • 128 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

iGFM – (Dakar) Empêtré dans une affaire de pédophilie, de viol suivi d’avortement depuis plusieurs jours et placé en garde à vue, Ansoumane Traoré gratifié à Dakar au Sénégal.

Ans-T Crazy puisqu’il s’agit de lui vient de rafler le prix de l’Artiste Africain le plus Prometteur.

La cérémonie de remise des récompenses a salué le talent de l’artiste Ans-T qui reste « à suivre » dans les années à venir.

« Tala » de Didi B a été primé meilleure chanson de l’année selon le jury et les internautes

Le Nigerian Burna Boy remporte le trophée d’Artiste de l’année.

Fally Ipupa a lui été élu meilleur artiste masculin de l’Afrique Centrale.

L’évènement Afrima Awards s’est tenu du 12 au 15 janvier 2023 à la Dakar Arena. Il a pour but de promouvoir une culture panafricaine, donner une image positive et actuelle de l’Afrique, et bien sûr mettre un coup de projecteur sur les artistes du continent.