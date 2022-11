vendredi 4 novembre 2022 • 155 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le représentant d’Afrima à Dakar était en Conférence de presse ce vendredi 4 Novembre 2022, en prélude à l’organisation des Afrima (All Africa Music Awards) au Sénégal. En présence de grands noms de la musique africaine tels que : Iba One, DJ MohGreen, DJ Neptune, Jeeba, Sidy Diop, Olisa.

Le Sénégal va abriter la 8ème édition des Afrima (All Africa Music Awards) du 12 au 15 Janvier 2023. Afrima, est en effet le plus grand événement annuel de remise des trophées en Afrique. Créé et piloté par un Comité international, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA), Afrima a été mis sur orbite pour récompenser et célébrer les œuvres musicales, les talents et la créativité sur l’ensemble du continent africain, tout en promouvant leur patrimoine culturel.

La première édition s’est tenue en 2014 au Nigeria. Toutes les sept autres éditions se sont déroulées entre le Nigeria et le Ghana. Cette année, c'est au tour du Sénégal pays de la Téranga, d’être l'hôte des Afrima. Il sera par ailleurs le premier pays francophone à abriter cet évènement d’envergure.

