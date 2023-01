samedi 14 janvier 2023 • 109 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mame Mbaye Niang, a évoqué vendredi, les opportunités offertes pour la destination Sénégal à l'occasion de l'ouverture de la 8ème édition des All Africa music awards dénommée Afrima.

‘’Je me félicite que cette huitième édition soit dénommée édition Téranga, ce choix honore au plus haut niveau tout le secteur touristique du Sénégal pour le dynamisme de ses dirigeants qui ont réussi à hisser la destination Sénégal parmi les premières places en Afrique de l’Ouest’’, a-t-il dit.

Le ministre présidait l’ouverture du sommet d’affaire de la musique africaine au Grand théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose.

"C’est une opportunité pour mieux faire connaître notre pays, vendre notre destination et présenter la Téranga sénégalaise’’, a fait savoir Mame Mbaye Niang.

Il a estimé que cet évènement qui prend fin dimanche va donner au Sénégal "l’opportunité d’être visible pendant quatre jours parce que Afrima est très suivi en Afrique et à travers le monde".

“C’est avec les instructions du président de la République Macky Sall que nous avons accompagné cette manifestation. C’est une opportunité pour le Sénégal de regrouper tous ces artistes”, a-t-il salué.

Les artistes présents à cette édition 2023 d’Afrima vont visiter des sites touristiques à Dakar et l’Ile de Gorée et rendront compte à travers les réseaux sociaux.

‘’Naturellement avec les réseaux sociaux chaque artiste, avec ses trois voire quatre millions de followers, montrera des images du Sénégal’’, a affirmé le ministre pour qui, les autres pays du monde ont tendance à découvrir le Sénégal à travers la musique.

aps