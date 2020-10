mercredi 14 octobre 2020 • 181 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après 11 mois d’interruption forcée, les sélections africaines ont effectué leur grande rentrée en ce mois d’octobre avec toute une série de matches amicaux au programme.

Malgré la menace du Covid-19 toujours présente, qui a conduit à l’annulation de pas moins de 6 matchs, l’objectif a été atteint pour la plupart des sélections qui ont pu se préparer en vue des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021 programmées en novembre. Parmi ces rencontres qui ont été marquées par de nombreuses expérimentations, on retiendra notamment que le champion d’Afrique en titre algérien a étendu sa série d’invincibilité à 20 matchs consécutifs. Voici tous les résultats.

Tous les résultats des matchs amicaux

Mercredi 7 octobre

Andorre 1–2 Cap-Vert

Zambie 1–0 Malawi

Jeudi 8 octobre

Mozambique 0–1 Guinée-Bissau, à Rio Maior (Portugal)

Libye – Togo, à Tunis : ANNULE

Belgique 1–1 Côte d’Ivoire, à Bruxelles

Afrique du Sud 1–1 Namibie, à Rustenburg

Vendredi 9 octobre

Maroc 3–1 Sénégal, à Rabat

Burkina Faso 3–0 RD Congo, au Maroc

Congo 0–1 Gambie, à Faro (Portugal)

Soudan 0–3 Tunisie, à Radès

Nigeria 0–1 Algérie, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Japon 0–0 Cameroun, à Utrecht (Pays-Bas)

Ghana 0–3 Mali, à Antalya (Turquie)

Mauritanie 2–1 Sierra Leone, à Nouakchott

FC Swift Hesper 1–4 Madagascar, à Hesperange (Luxembourg)

Kenya 1–2 Zambie, à Nairobi

Samedi 10 octobre

Guinée 2–1 Cap-Vert, à Albufeira (Portugal)

Dimanche 11 octobre

Libye 1–2 Comores, à Tunis

Guinée Bissau – Angola, à Lisbonne (Portugal) : ANNULE

Gabon 0–2 Bénin, à Lisbonne (Portugal)

Malawi 0–0 Zimbabwe, à Blantyre

Tanzanie 0–1 Burundi, à Dar Es Salaam

Niger 2–0 Tchad, à Niamey

Afrique du Sud 1–2 Zambie, à Rustenburg

Lundi 12 octobre

Togo 1–1 Soudan, à Tunis (Tunisie)

Ghana 5–1 Qatar, à Antalya (Turquie)

Madagascar 1-2 Burkina Faso, à El Jadida (Maroc)

Mardi 13 octobre

Algérie 2–2 Mexique, à La Haye (Pays-Bas)

Guinée – Gambie, à Faro (Portugal) : ANNULE

Sénégal – Mauritanie, à Thiès : ANNULE

Tunisie 1–1 Nigeria, à Sankt Veit an der Glan (Autriche)

Maroc 1–1 RD Congo, à Rabat

Japon 1–0 Côte d’Ivoire, à Utrecht (Pays-Bas)

Mali – Iran, à Antalya (Turquie) : ANNULE

Angola 3–0 Mozambique, à Rio Maior (Portugal)

Tchad 0–0 Niger A’, à Niamey

Niger 1–0 Sierra Leone, à Niamey