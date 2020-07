Afrique du Sud : décès d’Andrew Mlangeni, dernier compagnon de lutte de Nelson Mandela

Depuis l’annonce de sa mort, ce mercredi matin, les hommages se succèdent. L’ANC le reconnait comme « l’un de ses combattants les plus remarquables » qui « considérait que la liberté du peuple était plus importante que sa propre vie ». Pour le président Cyril Ramaphosa , la nouvelle « marque la fin d’une génération et place notre avenir dans nos mains ».

Le décès d’Andrew Mlangeni fait suite à la disparition, un peu plus tôt dans l’année, de Denis Goldberg, un autre co-accusé de Rivonia. Selon le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, « il revient maintenant aux plus jeunes de reprendre le bâton de témoin qu’ils ont tenu et de terminer le chemin ».

Et Andrew Mlangeni avait foulé le tapis rouge du festival de Cannes, en 2018, à l’occasion de la sortie du documentaire « L’État contre Mandela et les autres » de Nicolas Champeaux et Gilles Porte.