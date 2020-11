jeudi 26 novembre 2020 • 90 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les deux capitaines des équipes nationales U18 du Sénégal ont reçu cet après-midi, à Dakar, le drapeau national des mains du Ministre des Sports, Matar Ba.

Vivtorine Thiaw et Pape Abdoulaye Sow ont reçu les encouragements de Mr Matar Ba, qui les exhorte à se surpasser pour faire honneur à la nation, lors des deux Afrobasket (féminin et masculin) prévus en Egypte au début du mois de décembre. C’était lors d’une cérémonie qui se déroulait au siège du ministère des Sports. C’était en présence de l’ensemble des deux délégations et du Directeur technique national, Moustapha Gaye.