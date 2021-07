vendredi 9 juillet 2021 • 133 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le tableau du FIBA AfroBasket 2021 s'est complété jeudi soir après la victoire de l'Ouganda sur la Maroc (77-65) à la Salle El Bouazzaoui de Salé, au Maroc, renseigne un communiqué de l'instance du basket-ball africain.

Le FIBA AfroBasket 2021, qui aura lieu à Kigali (Rwanda) du 24 août au 5 septembre, sera l'occasion de fêter également le 60e anniversaire de FIBA Afrique.

L'Ouganda, dont ce sera la troisième participation consécutive à la phase finale, achève les Éliminatoires au 2e rang du Groupe E, derrière l'Égypte (5-0) et devant le Cap-Vert, le Maroc (1-5) se voyant éliminé.

Le succès 72-69 du Maroc contre le Cap-Vert en février n'a pas suffi à effacer le retard occasionné à l'issue de la première confrontation perdue (80-73) contre le Cap-Vert.

En prenant la 2e place du Groupe E des Éliminatoires, l'Ouganda a hérité d'une place dans le Groupe D de la phase finale, composé du Cameroun, du Sénégal et du Soudan du Sud, alors que le Cap-Vert sera lui opposé à l'Angola, à la République démocratique du Congo et au Rwanda.

Les 16 nations ont été réparties en quatre groupes de quatre équipes chacun et toutes les parties se joueront à la très moderne Kigali Arena.

La phase de groupes du tournoi se déroulera du 24 au 29 août et l'identité du vainqueur de l'événement sera connue le dimanche 5 septembre.

Les vainqueurs de chacun des groupes se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les huit équipes qui se classeront aux 2e et 3e rangs des Groupes A, B, C et D s'affronteront les 30 et 31 août pour l'attribution des quatre autres places en quarts de finale.

Voici la composition des quatre groupes :

Groupe A : Angola, Cap-Vert, République démocratique du Congo, Rwanda

Groupe B : République centrafricaine, Guinée, Égypte, Tunisie

Groupe C : Côte d'Ivoire, Kenya, Mali, Nigeria

Groupe D : Cameroun, Sénégal, Soudan du Sud, Ouganda