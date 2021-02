vendredi 19 février 2021 • 117 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 2e journée de la dernière fenêtre des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021 a été marquée par la qualification du Soudan du Sud et par la décision de reporter tous les matchs de l’Ouganda pour raisons sanitaires.

Les Sud-Soudanais étaient en mauvaise posture à la mi-temps, accusant un retard de 15 points, mais ils ont été remarquables dès le retour des vestiaires pour finalement s’imposer 69-65 contre le Mali, dans ce clash du Groupe D. Pour une équipe qui était passée si proche d’un exploit contre le Nigeria la veille, cette capacité à se remobiliser et à aller chercher ce succès important force le respect. Deuxième de son groupe avec un bilan de 3-2 à un match de la fin, le Soudan du Sud n’a pas fini d’étonner.

Cette performance est d’autant plus impressionnante que le Soudan du Sud a compté jusqu’à 20 points de retard, pour ensuite faire culminer son avance à +7 plus tard dans la partie. Sadio Doucouré, Ibrahim Djambo et Ibrahim Saounera ont scoré 37 des points du Mali, mais c’est le Sud-Soudanais Kuany Ngor Kuany qui a été le plus inspiré avec ses 21 points.

Avec plus qu’un match à jouer chacun, tant le Soudan du Sud (3-2) que le Mali (2-3) ont décroché leur qualification pour le FIBA AfroBasket 2021.

Plus tôt dans la journée, le Maroc, conscient que seule une victoire contre le Cap-Vert pouvait lui permettre de continuer à espérer se qualifier pour le tournoi de Kigali, a fait le travail en s’imposant 72-69. Et même si Abdelali Lahrichi a été capital pour le Maroc avec 22 points, ce sont les deux tirs primés de Soufiane Benhmine durant les deux dernières minutes du match qui ont permis aux Marocains d’obtenir ce succès tant attendu.

Benhmine a terminé la rencontre avec 12 points et 3 assists. Grâce à cette victoire, le Maroc revient à la hauteur du Cap-Vert à la 3e place du Groupe E avec un bilan de 1-3. Il est toutefois important de noter que le Cap-Vert avait battu le Maroc 80-73 lors du premier tour des Éliminatoires en novembre dernier.

“Il nous reste deux matchs à jouer et nous allons les prendre l’un après l’autre. Nous allons rester concentrés et humbles,” commente Benhmine en conférence d’après-match. Il poursuit en affirmant que ses coéquipiers et lui ne se sont pas inquiétés lorsqu’ils se sont retrouvés menés de 10 points à la fin du 3e quart-temps : “Nous sommes ici pour gagner des matchs et avec un peu de chance, nous serons présents au Rwanda [pour le FIBA AfroBasket 2021]. C’est ça notre objectif principal.

Pour le Nigeria, leader du Groupe D, cela a été une soirée comme une autre, avec un succès 64-51 contre le Rwanda, le 5e de suite dans ces Éliminatoires. Pour sa part, la rencontre du Groupe E entre l’Égypte et l’Ouganda a été reportée pour des raisons sanitaires.

La FIBA déclare : “Cette décision a été prise après que cinq membres de la délégation ougandaise ont été testés positifs à la COVID-19 à leur arrivée à Monastir, malgré le fait que ces mêmes personnes avaient auparavant fourni des tests négatifs.”

Source : FIBA