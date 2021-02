Afrobasket 2021 : Les 12 Lions pour les éliminatoires !

iGFM (Dakar) La liste des 12 Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal au Cameroun lors des éliminatoires retour de l’Afrobasket 2021 a été publiée. Selon Basketsenegal, Thierno Ibrahima Niang (DUC) a été retenu pour remplacer les deux américains naturalisés (Clevin Hannah et Pierria Henry). L’ailier Mouhamad Faye et le pivot Boubacar Touré sont aussi indisponibles. Ils ont été remplacés par Pape Abdou Badji (Belgique) et Ibou Dianko Badji (Barcelone). Le Sénégal joue, ce vendredi contre Kenya.



Le programme complet du Sénégal :

Vendredi 19 février : Sénégal – Kenya à 10h GMT

Samedi 20 février : Sénégal – Mozambique à 13h GMT

Dimanche 21 février : Sénégal – Angola à 19h GMT.

