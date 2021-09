dimanche 26 septembre 2021 • 546 lectures • 1 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L'équipe féminine du Sénégal a perdu (49-53) la 3e place de l'Afrobasket 2021 devant le Cameroun, dimanche après-midi, à Yaoundé.

C'est ce qu'on appelle un goût amer. Attendues pour rectifier le tir après la défaite en demi-finale face au Nigeria, les Lionnes du Sénégal n'ont pas été à la hauteur contre le Cameroun avec des pertes de balles sans cesse. Face au pays organisateur, elles ont chuté lors du dernier quart-temps alors qu'elles avaient fait la course en tête à l'issue des trois premiers quart-temps. A cause des erreurs techniques, les Sénégalaises ont été renversées par des Camerounaises qui en voulaient plus devant leur public. Score final 53 à 49 pour le Cameroun qui s'installe sur le podium pour la première fois depuis 2015. Mieux, le Cameroun prend en même temps sa revanche sur le Sénégal qui l'avait battu lors de la finale de l'Afrobasket 2015 disputé à Yaoundé.

Quant aux Lionnes, elles échouent au pied du podium pour la première fois. Un échec pour le sélectionneur national, Tapha Gaye qui dirige la nation la plus titrée du continent avec 11 trophées.

La finale de l'Afrobasket 2021 va opposer, ce soir (17h00), le Mali au Nigeria.