samedi 21 août 2021 • 50 lectures • 0 commentaires

Sport 10 mins Taille

iGFM (Dakar) L'équipe du Sénégal est bien arrivée à Kigali. Les Lions ont foulé le sol rwandais, hier soir, pour les besoins de l'Afrobasket 2021.

La délégation sénégalaise s'est déplacée avec un groupe de 12 joueurs retenus par le sélectionneur national Boniface Ndong. Cameroun, Soudan du Sud et Ouganda sont les adversaires du Sénégal. L'Afrobasket masculin se déroulera du 24 août au 5 septembre 2021 au Kigali Arena.

La liste complète du Sénégal

Meneurs (3) : Pierrià Henry (Fenerbahçe, Turquie), Mamadou Faye (AS Douanes, Sénégal), El Hadji Omar Brancou Badio (Barcelone)

Arrières (2) : Cheikh Bamba Diallo (AS Douanes, Sénégal), Mohamed Alga Ndiaye (Ryerson University, Canada)

Ailiers (2) : Maurice Ndour (Zhejiang, Chine), Pape Moustapha Diop (Duc, Sénégal)

Ailiers forts (2) : Gorgui Sy Dieng (Atlanta), Ibrahima Fall Faye (Monaco, France)

Pivots (3) : Youssou Ndoye (Orléans), Pape Malick Dime (Andorra), Boubacar Touré (Roanne, France)

Réservistes : Alkaly Ndour (AS Douanes, Sénégal), Makhtar Guèye (Menorca, Espagne)