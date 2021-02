mardi 2 février 2021 • 193 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À quelques semaines des Éliminatoires du FIBA AfroBasket 2021, les choses se précisent pour la sélection sénégalaise. L’assistant coach Pabi Gueye sera aux commandes en l’absence de Boniface Ndong, indisponible à cause de ses engagements en NBA avec les Denver Nuggets.

Les grandes équipes se définissent par leur capacité d’adaptation, ce qui est encore plus vrai au vu de la situation pandémique actuelle, et le Sénégal fait assurément partie de celles-ci. Que ce soit au niveau du coaching ou des joueurs, cette nation parvient toujours à trouver des combinaisons gagnantes.

Le Sénégal (3-0) occupe le premier rang du Groupe B et il cherchera à conserver son invincibilité durant la fenêtre qualificative qui aura lieu à Yaoundé (Cameroun) du 17 au 21 février.

Pour Gueye, ce sera l’occasion de qualifier son pays pour la phase finale de la compétition continentale à Kigali (Rwanda), agendée du 24 août au 5 septembre de cette année.

Il confie à FIBA.basketball : “Pour cette fenêtre, je dirigerai l’équipe et ce sera ma première expérience internationale dans cette fonction, mais je ne veux pas me mettre de pression.

“Je vais encourager la créativité, promouvoir le développement des joueurs, opérer des choix et cultiver certains déséquilibres, tout en leur accordant respect et considération. De plus, ce sont des professionnels qui n’ont pas besoin de motivation sur le terrain. Ils savent que l’objectif du Sénégal est toujours de gagner, peu importe la compétition.

“Cette fenêtre qualificative va nous servir à préparer le Tournoi de Qualification Olympique FIBA et le prochain AfroBasket. Nous allons l’aborder avec un esprit conquérant et le but est de remporter nos matchs.”

Gueye a fait appel à trois joueurs évoluant à l’AS Douanes pour venir compléter son effectif de 12 joueurs afin de leur permettre de continuer leur apprentissage à ce niveau.

“Comme l’a précisé Boniface, l’équipe nationale est ouverte à tout le monde. Au cours de ces fenêtres qualificatives, nous voulons pouvoir passer en revue tous les Sénégalais dispersés aux quatre coins du monde. Ainsi, il n’y a rien de surprenant à voir des joueurs locaux dans notre contingent,” ajoute-t-il.

“Par exemple, Alkaly Mamadou Ndour, leader de l’AS Douanes, était en excellente forme en novembre dernier. C’était sa première apparition avec le maillot des ‘Lions’. C’est juste pour dire que les clubs locaux peuvent aussi apporter quelque chose à la sélection. Le nombre de membres de l’AS Douanes dans la présélection de 19 joueurs n’avait rien à voir avec la BAL. Cela fait plus de 10 ans que Louis Adams joue en équipe nationale.”

“Serigne Bamba Gueye a disputé plusieurs tournois, notamment le Tournoi de Qualification Olympique FIBA 2016 de Manille. Cheikh Bamba Diallo a évolué en sélection jeunesse du Sénégal. Il a participé à la Coupe du Monde U19 FIBA 2013 à Prague (République tchèque).”

Le Sénégal affrontera d’abord le Kenya le 19 février, puis le Mozambique le lendemain. Enfin, il sera opposé à l’Angola le 21 février, avec l’espoir de décrocher sa qualification pour le FIBA AfroBasket 2021 au Rwanda.

Avec Fiba.basketball