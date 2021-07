jeudi 29 juillet 2021 • 237 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Pourquoi le Sénégal n’a-t-il plus remporté le FIBA AfroBasket depuis plus de deux décennies ? C’est la question qui revient tout le temps quand l’une des plus grandes nations du continent africain est analysée.

Le Sénégal a toujours disposé de joueurs talentueux ; les sélections sénégalaises sont à chaque fois très athlétiques ; le Sénégal atteint normalement la phase à élimination directe, mais depuis 1997, lorsqu’il a accueilli la compétition à Dakar, le Sénégal n’est plus remonté sur la plus haute marche du podium. FIBA Afrique fêtant cette année son 60e anniversaire, le Sénégal voudra certainement marquer le coup en gagnant cette 30e édition du tournoi continental, qui aura lieu du 24 août au 5 septembre à Kigali (Rwanda).

Voici quelques éléments clés au sujet du Sénégal :

Équipe : Sénégal

Classement FIBA : 34e (Monde) ; 4e (Afrique)

Dernière participation au FIBA AfroBasket : 2017 (5 victoires, 1 défaite ; 3e place)

Meilleur résultat au FIBA AfroBasket : 1re place en 1968, 1972, 1978, 1980 et 1997

Le chemin de la qualification pour le FIBA 2021 AfroBasket : Gain du Groupe B des Éliminatoires avec un bilan de 5-1.

Monde : Le Sénégal a participé aux deux dernières éditions de la Coupe du Monde FIBA (2014 et 2019), avec une élimination en huitièmes de finale contre l’Espagne il y a sept ans.

Impact des sélections jeunes : Plusieurs anciens membres de la sélection U18 – notamment Amar Sylla, Ibrahima Faye, Biram Faye – ont trouvé récemment une place en sélection senior, de quoi confirmer la qualité de son programme jeunesse.

Historique : Les quintuples champions d’Afrique sont montés pour la dernière fois sur la plus haute marche du podium lors de l’édition 1997 qu’ils ont organisée. Depuis, le Sénégal a connu des hauts et des bas, avec notamment une 9e place – son pire résultat – en 2007. Le Sénégal s’est néanmoins hissé dans le dernier carré des trois dernières éditions du FIBA AfroBasket.

Joueurs clés : Gorgui Dieng, Youssoupha Ndoye et Maurice Ndour sont devenus les leaders de l’équipe ces dernières années. Ils sont les trois au sommet de leur carrière et ils ont été décisifs dans l’obtention de la 3e place au FIBA AfroBasket 2017 coorganisé par le Sénégal et la Tunisie.

Stars montantes : Brancou Badio évolue actuellement dans le très réputé club européen du FC Barcelona. Dans un entretien récent, le coach du Sénégal Boniface Ndong a déclaré à son sujet : « À 21 ans, il a le profil du joueur dont nous avons besoin : un jeune meneur sénégalais jouant dans l’une des meilleures équipes d’EuroLeague. Je vais l’aider à progresser. Il n’a peut-être pas beaucoup de responsabilités à Barcelone, mais je vais lui en donner en sélection nationale, car le plus vite il mûrira, le mieux ce sera pour nous. »

Néophyte : Un distributeur de 1.96m très habile avec le ballon est exactement ce dont avait besoin le Sénégal et l’obtention de la nationalité sénégalaise par Pierria Henry, né aux USA, est une excellente nouvelle. Il aurait dû faire ses débuts en équipe nationale le mois passé au Tournoi de Qualification Olympique FIBA de Belgrade (Serbie), mais le Sénégal avait été contraint de déclarer forfait à la dernière minute suite à un problème en lien avec les protocoles COVID-19. Après avoir aidé Baskonia à gagner le titre ACB en 2020, le joueur de 28 ans a rejoint le mois dernier le club turc du Fenerbahce.

Coach : Nommé MVP du FIBA AfroBasket 2005, avec une défaite en finale contre l’Angola, Boniface Ndong a fait ses débuts à la tête de la sélection du Sénégal à l’occasion de la première fenêtre qualificative pour le FIBA AfroBasket 2021, lors de laquelle les Sénégalais ont remporté leurs trois matchs. Ndong, qui fêtera ses 44 ans le 3 septembre, soit deux jours avant la finale de l’édition de cette année, a été le directeur de l’équipe nationale du Sénégal à la Coupe du Monde FIBA 2014 en Espagne, un pays dans lequel il a connu énormément de succès sous les maillots du FC Barcelona et de Malaga.

Pronostic : Les cinq titres continentaux du Sénégal ne sont pas seulement les témoins d’un passé glorieux, ils reflètent aussi son statut de grande nation d’Afrique.

Qu’attendre du Sénégal ? Il fait partie des candidats au titre les plus sérieux. Partageant le Groupe D – l’un des plus relevés de la compétition – avec le Soudan du Sud, l’Ouganda et le Cameroun, une entrée réussie dans le tournoi sera fondamentale pour rêver d’un nouveau sacre.

Source : FIBA