lundi 23 août 2021 • 196 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Afrobasket 2021 démarre, ce mardi, à Kigali. L'équipe du Sénégal va faire son entrée en lice, mercredi, contre l'Ouganda, à 16h. Zoom sur le premier adversaire des Lions.

L'Ouganda, dont ce sera la troisième participation consécutive à la phase finale, a achèvé les éliminatoires au 2e rang du Groupe E, derrière l'Égypte (5-0) et devant le Cap-Vert, le Maroc (1-5). 3-1, c'est son bilan des éliminatoires dans le Groupe E. Au classement FIBA World Ranking (Afrique), présenté par Nike, l'Ouganda occupe la 13e place.

Des hauts et bas

L'Ouganda a connu pas mal de hauts et de bas pour réussir à se qualifier pour Kigali. Après une victoire historique contre le Maroc il y a quelques semaines, les 'Silverbacks' ont révélé devoir peut-être renoncer à l'édition de cette année, faute de fonds. Ils sont toutefois là, en attente de joue son premier match dans cette compétition. L'Ouganda figure à cette 9e place grâce à sa bravoure et à sa détermination pour essayer de rivaliser avec les meilleures nations d'Afrique. Et si leur meilleur joueur Ishmail Wainright est disponible, les Ougandais pourraient créer une ou deux surprises.