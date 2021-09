dimanche 26 septembre 2021 • 246 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Tapha Gaye, le sélectionneur des Lionnes du Sénégal, a affirmé que son équipe a échoué en manquant le podium de l'Afrobasket 2021, face au Cameroun 53 à 49.

"Tant qu'on n'a pas atteint les objectifs, c'est un échec. On a terminé quatrième, donc c'est un échec. Après on va discuter pour trouver les bonnes décisions et les orientations. Le coach doit être irréversible. En tout cas, tant que je serai DTN (Directeur technique national) je ne reviendrai jamais en arrière sur mon processus de rajeunissement de l'équipe. Même si notre objectif n'est pas atteint, cela ne veut pas dire qu'on doit tout jeter. Offensivement, on n'a pas trouvé le bon décalage. Mentalement, elles étaient bien revenues après la défaite face au Nigeria. Ce n'est pas à ce niveau là qu'elles ont pêché, mais c'est la réalité du jeu. Défensivement, on a été bon. Notre jeu était moins fluide moins aéré. Je tire le chapeau aux arbitres sénégalais. Je pense qu'on a de bons arbitres", a-t-il déclaré dans une vidéo réalisée par l'envoyé du journal Record.