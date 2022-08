lundi 8 août 2022 • 108 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe nationale U18 du Sénégal vise la passe de 3, ce lundi (14h30), contre Madagascar, lors de son troisième et dernier match de groupe de l'Afrobasket.

"Contre Madagascar, on va aborder ce match avec beaucoup de sérénité et de lucidité. La pression sera de leur côté, car c'est l'équipe organisatrice", a déclaré le sélectionneur du Sénégal Parfait Adjivon. Et d'ajouter : "Nous, on va venir pour faire un bon match, nous allons les contenir et nous avons nos stratégies qu'on va mettre en place pour pouvoir gagner ce match", a expliqué le technicien sénégalais, qui a déjà remporté ses deux premiers matches.



Effectivement, après deux victoires contre l'Algérie (76-59) et le Bénin (94-39), les lionceaux veulent enchaîner une troisième victoire ce lundi, face au pays hôte. Une victoire permettrait au Sénégal d'hériter en quart de finale de l'équipe classée 4e du groupe B.



A noter que dans cette 20e édition, le Sénégal vise le titre qu'il n'a plus soulevé depuis 2012 au Mozambique, mais aussi décrocher une qualification à la Coupe du monde U19 prévue en 2023 en Hongrie.