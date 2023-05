jeudi 25 mai 2023 • 313 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Présent ce jeudi, aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB), lors d'une conférence de presse, à deux jours de l'assemblée générale élective, Gorgui Sy Dieng, a justifié son choix.

"Je suis là en tant que joueur, président de club (Kébémer basket) et supporter. Je suis là pour soutenir le président de la Fédération sénégalaise de basket dans la vérité pour aller loin", a avoué le capitaine de l'équipe nationale de basket, par ailleurs candidat au Comité Directeur.







Face aux journalistes, le président de Kébémer basket, dit ne pas en vouloir à ceux qui sont de l'autre camp. "Chacun est libre de soutenir qui il veut", a-t-il dit, appelant à l'union des forces après l'élection de samedi. "On doit tous soutenir celui qui sera élu président. C'est le basket qui nous intéresse. Je ne suis pas là pour le mandat mais pour le basket uniquement", a-t-il soutenu à deux jours de l'assemblée générale élective qui verra soit Me Babacar Ndiaye décrocher un troisième mandat soit Pathé Keita élu pour la première fois.