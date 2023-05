samedi 27 mai 2023 • 142 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le rapport d'activités de la Fédération sénégalaise de basketball (FSBB) a été approuvé, ce samedi, au CICES, lors de l'assemblée générale ordinaire élective.

Sur les 118 clubs présents dans la salle de l'unité africaine du CICES, 93 ont approuvé ce rapport financier. En revenche, 14 ont voté contre et 8 ont préféré s'abstenir. Ci-dessous le bilan financier de la saison 2021/2022.



Recettes générées



Au cours des saisons 2019-2020 et 2020-2021, la Fédération Sénégalaise de Basket Ball (FSBB) avait enregistré respectivement un solde négatif de Vingt Deux Millions Quatre Cent Quinze Mille Cent Soixante Dix (22.415.170) Francs CFA et de Vingt Deux Millions Six Cent Quatorze Mille Quatre Cent Dix Neuf (22.614.419) Francs CFA. Ainsi, sur ces deux saisons, la FSBB avait enregistré un solde négatif cumulé de Quarante Cinq Millions Vingt Neuf Mille Cinq Cent Quatre Vingt Neuf (45.029.589) FCFA qui a été totalement résorbé durant le premier trimestre de l'année 2023 par abandon de créances.



Les recettes générées par la Fédération Sénégalaise de Basket Ball (FSBB) durant la saison 2021- 2022 s'élèvent à Trois Cent Sept Millions Cinq Cent Quatre Vingt Dix Mille Cent Quarante () Francs CFA dont 299.014.060 FCFA passés par les comptes bancaires de la FSBB et 8.954.180 FCFA résultants des ventes d'imprimés d'engagement et de ré affiliation et autres directement dépensés en espèces pour les besoins des compétitions.



Les recettes proviennent essentiellement du sponsoringde la subvention de l'Etat et de l'Assemblée Nationale, des recettes générées par l'organisation de la fenêtre internationale pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023, des mutations et accessoirement de la vente d'imprimés, des affiliations, des ré affiliations, des engagements aux compétitions et de la billetterie.



Comparées aux recettes de l'exercice précédent qui étaient de Cinq Cent Soixante Dix Millions Huit Cent Quatre Vingt Sept Mille Quatre Cent Dix Sept (570.887.417) Francs, on enregistre une baisse de Deux Cent Soixante Trois Millions Deux Cent Quatre Vingt Dix Sept Mille Deux Cent Soixante Dix Sept (263.297.277) Francs CFA en valeur absolue et 46,12% en valeur relative.



Cette baisse est due essentiellement à l'absence des principales compétitions internationales (Afro basket masculin et féminin) durant l'année 2022.



Si les produits du sponsoring connaissent une baisse de Trente Huit Millions Deux Cent Soixante Quinze mille (38.275.000) Francs CFA en valeur absolue, soit 21,46% en valeur relative, les autres recettes générées demeurent relativement modestes. Il faut noter que les recettes de guichets (billetterie) restent stables malgré une légère baisse d'Un Million Trois Quatre Mille Deux Cents (1.304.200 francs CFA, soit 11,97%.



Une bonne part du financement de la FSBB au cours de l'exercice 2021-2022 provient essentiellement des recettes de sponsoring avec 48,76% des recettes. Les principaux sponsors de la FSBB durant la saison 2021-2022 sont Orange, la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE)l'Aéroport International Blaise DIAGNE (AIBD) et Kirène. La subvention de l'Etat et de l'Assemblée Nationale de l'ordre de 16,74%. Les ressources provenant de l'organisation d'une compétition internationale à Dakar (fenêtre éliminatoires Coupe du Monde) 12,75%, tandis que les recettes générées par les mutations participent à hauteur de (9,52%). L'organisation de la BAL à Dakar entraine des recettes d'un montant de Huit Millions Huit Cent Quatre Mille Cent Seize (8.804.116) franes CFA pour la Fédération, soit 2,86%.



Par contre, la vente de tickets (billetterie) 3,11% et d'imprimés et de licences (1,75%)des droits d'affiliation et de ré affiliation (1,57%) et les droits d'engagements aux compétitions (1,19%) sont en deçà de 8%.



Il faut aussi noter que la SONATEL octroie à la FSBB du crédit téléphonique à hauteur de 5.000.000 F CFA par an et autres matériels informatiques pour le même montant par an.



Dépenses effectuées



L'ensemble des dépenses effectuées durant la saison 2021-2022 s'élève à Trois Cent Trente- Huit Millions Six Cent Quatre Vingt Quatre Mille Huit Cent Soixante Cinq (338.684.865) Francs CFA.



Au cours de la saison 2021/2022, la FSBB a dépensé plus lors des compétitions internationales particulièrement pour l'équipe nationale masculine A (qualification coupe du monde 2023), soit 48,25% et U 18 9,74% des dépenses. Les frais liés à l'organisation de la BAL à Dakar représentent 1,46% tandis que les droit FIBA sont de l'ordre 4,26%.



Malgré les contraintes du calendrier international (participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde sous formes de fenêtres), les autres activités fédérales particulièrement les compétitions nationales, le couronnement du roi et de la reine et le fonctionnement se sont déroulées normalement et constituent plus du 1/3 des dépenses effectuées directement par la FSBB, soit 36,33%.



Bilan financier de la saison 2021-2022



Sauf erreur ou omission et sous réserve des modifications qui pourraient être apportées par les commissaires aux comptes, l'ensemble des ressources de la FSBB s'élève 307.590.140 Francs CFA alors que les dépenses totales sont de 338.684.865 FCFA.



Il ressort de la différence entre les ressources et les dépenses un solde négatif de Trente et Un Millions Quatre Vingt Quatorze Mille Sept Cent Vingt Cinq (31.094.725) Francs CFA Une partie de ce déficit a été payée durant l'année 2023 mais ces paiements ne peuvent pas figurer dans un rapport dont les comptes sont arrêtés au 31 Décembre 2022.





