mercredi 12 avril 2023 • 88 lectures • 0 commentaires

Sport 58 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Comité électoral autonome charge de conduire le processus de l'élection du président et des membres du Comité directeur de la Fédération sénégalaise de basket (FSBB), prévue le 13 mai, a été installé hier mardi, à l'hôtel Fleur de Lys au Point E.

Ce Comité électoral a pour principales missions: d'étudier les dossiers de candidature et de publier la liste des candidats retenus au poste de président et de membre du Comité directeur; de statuer sur tous les recours relatifs aux élections; de déterminer le collège électoral afin d'établir un fichier électoral à publier et à transmettre aux ayants-droits, de conduire le processus électoral jusqu'à son terme; de superviser les opérations de vote organisées par le bureau ad hoc le jour de l'Assemblée générale, de proclamer les résultats des élections de l'Assemblée Générale après le dépouillement des votes et d'une manière générale de prendre toutes décisions nécessaires pour la bonne tenue des élections.



Avec Record