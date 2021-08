samedi 7 août 2021 • 859 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le camp du candidat Mady Touré s'est opposé au vote des clubs de Beach Soccer, lors de l'Assemblée générale élective de la présidence de la Fédération sénégalaise de football, tenue en ce moment au CICAD.

Le scrutin qui devait démarrer un peu plutôt, a accusé du retard en raison d'une contestation du camp du candidat Mady Touré, qui s'oppose au vote des clubs de Beach Soccer. Selon eux, les 20 clubs de Beach Soccer ne devaient pas figurer sur le fichier électoral. Ils l'ont manifesté en se déplaçant devant le président de la Commission Me Seydou Diagne. Ce dernier leur a fait savoir que les clubs de Beach Soccer qui sont affiliés à la Fédération sénégalaise de football, ont le droit de voter, tout comme les ASC et les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. La commission précise qu'elle n'a fait qu'appliquer la loi. Mais, elle invite les contestataires à faire des recours s'ils ne sont pas d'accord, car ils en ont le droit. Le vote a finalement démarré à 14h. Les mandataires de la région de Matam ont ouvert le vote.