iGFM (Dakar) Le Ministre des Sports, Matar Ba, a présidé la cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football, en présence d'El Hadj Wack Diop (FIFA, représentant, directeur régional du bureau FIFA de Dakar) et Mamoutou Touré (représentant CAF, président fédération malienne de football). Le candidat et président sortant, Me Senghor (à gauche sur la photo) a été le premier à se prononcer.

"Beaucoup de progrès ont été faits mais nous avons connu beaucoup de difficultés. Il y a des évaluations à faire afin, dans un mandat futur, de corriger, consolider. Il a reconduit un hommage aux acteurs à la base, autorités, FIFA et CAF. Une Fédération forte ne peut reposer que sur la confiance de ses mandats et les autorités (Etat, Cnoss, FIFA, CAF....)

Si on n'a pas la confiance au sommet, jamais on ne réussira dans le football; nous préférons cette ingérence positive que de ne pas sentir cette autorité du chef de l'Etat. Quand on voyage pendant 4 ans, tout frais payé, ou construit un stade à 190 milliards, c'est cela une ingérence positive. Dites au président de continuer cette ingérence positive.

Il a en même temps salué la collaboration avec le président de la CAF, Patrick Motsepe. Pareil pour le patron de la FIFA, Gianni Infantino, qui a appuyé la Fédération surtout en période de pandémie. Certains clubs ont reçu jusqu'à 15 millions à cause de ça. En plus d'avoir permis à l'Afrique d'avoir dix représentants pour une coupe du monde à 48."

A noter qu'une minute de prières a été respectée à l'endroit des disparus dont Mbaye Gueye le premier tigre de Fass.