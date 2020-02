Agenda 2030 : Les parlementaires défenseurs du captal naturel

iGFM-(Dakar) Le chapitre GLOBE-Sénégal avec l’appui du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, a procédé à son lancement officiel, ce mercredi 12 février 2020 à l’Assemblée nationale du Sénégal en présence du Président du groupe parlementaire de la majorité, Aymérou GNINGUE, l’honorable député Ibrahima Baba SALL, Président de Globe-Sénégal, le représentant de Globe-International ainsi que les parlementaires venus nombreux.

Les parlementaires ont ainsi appuyé le projet ‘’ Actions législatives pour Faire Progresser la gouvernance des forêts à travers le REDD+ et du capital naturel vers la mise en œuvre de l’Agenda 2030 ‘’.

Un projet lié à la gestion des ressources naturelles. Il prend en compte l’ensemble des secteurs clés du développement économique et social du pays. Aussi, la nécessité de promouvoir les priorités nationales contenues dans le Plan Sénégal Émergent (PSE) et la lettre de Politique du Secteur de l’Environnement et du Développement Durable 2016 – 2020 a mis en évidence la connectivité entre les questions relatives à la gestion durable des forêts et le capital naturel.

Les actions législatives visées pour la préservation durable du capital naturel sont en l’occurrence la comptabilité économique environnementale et la Grande Muraille Verte

Rokhaya THIANE