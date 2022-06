Agresseur lynché aux Maristes : Ce qui s’est réellement passé

Dakar est le théâtre d’une série d'agressions ces derniers temps. Une tendance de plus en plus récurrente et violente d’autant plus que les malfaiteurs sont armés. Et le récit de l’agression aux Maristes, hier en pleine journée, est juste glaçant. D’après la victime, l’agresseur était armé d’un pistolet.

Ce mercredi vers 15 heures, une dame a retiré un montant de 638.000 frs à l'Ecobank des maristes. D’après la victime, lorsqu'elle faisait une manœuvre avec son véhicule pour rentrer chez elle, l'agresseur du nom de Y. MBAYE âgé de 39 ans a surgi de nulle part et s'est introduit dans la voiture par la portière arrière.

Toujours d’après la dame, il a dégainé un pistolet et a demandé à la dame de lui remettre l'argent. Prise de panique, elle ouvre la portière avant pour sauter et laisser son ravisseur seul dans le véhicule. Ce dernier saisit le volant du véhicule et fonce.

Alertés par les cris de la victime, deux conducteurs de moto qui avaient suivi la scène le prennent en chasse avant de le rattraper au niveau de l’agence SENELEC situé vers le domicile de l'ancien ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille NDIAYE. Il a alors sorti son pistolet pour menacer la foule avant de se réfugier dans l'agence de la SENELEC. La foule en furie l'a extirpé des locaux et l'a tabassé et grièvement blessé.

D'après les dernières informations d'Igfm, contrairement à ce qui circule sur les réseaux sociaux, l'agresseur n'était pas mort à l'arrivée des limiers. Seulement, il est dans un état grave car il a eu deux fractures et reçu des coups de poignard.

