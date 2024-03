samedi 2 mars 2024 • 845 lectures • 0 commentaires

Les pandores ont ouvert une enquête sur l’agression au couteau de Maïmouna Ndour Faye, hier vendredi. Les gendarmes ont fait un certain nombre de constats.

Maïmouna Ndour Faye, la patronne de la 7tv, a été lâchement agressée hier vendredi, par un individu qui lui a asséné trois coups de couteau. Mais, contrairement aussi à certaines déclarations, l'agresseur s'est emparé de son sac, révèle Libération.



Ledit sac, vidé de tout son contenu à l'exception des pièces d'identité, a été retrouvé plusieurs mètres plus loin. Ce sont les premiers constats qui ressortent de l'enquête confiée aux gendarmes.



Alors que la brigade de gendarmerie de Ouakam, où loge la victime est compétente, le Haut commandant de la gendarmerie a confié l'enquête à la Section de recherches qui dispose de plus de ressources. Et, à ce stade, les enquêteurs n'écartent aucune piste.