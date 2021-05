vendredi 7 mai 2021 • 77 lectures • 0 commentaires

Le directeur exécutif d’Amnesty Sénégal joint sa voix au concert de condamnations après l’agression des activistes du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP)/ France Dégage, ce mercredi, à Nianing.

Sur Twitter, Seydi GASSAMA condamne l’attaque et avertit les auteurs. « Nous condamnons vigoureusement les attaques contre Guy Marius SAGNA et les membres de FRAPP. Les auteurs de ces attaques et les commanditaires s’exposent à des poursuites pénales. La liberté d’expression et de rassemblement pacifique sont garanties à tous par la Constitution » , a-t- posté.



Dans un communiqué, Guy Marius SAGNA et Cie accusent le maire Maguette SENE et indiquent avoir déposé plainte contre lui.

Il faut également noter que le maire de Malicounda Maguette Sène a formellement démenti toute implication dans cette affaire. « Je ne connais pas les agresseurs de Guy Marius SAGNA », jure le Dg du Coud, rapporte Walfnet. « Il faut chercher ce que Guy Marius SAGNA est allé faire là-bas. J’ai vu sur Facebook des affiches comme quoi Guy Marius SAGNA devait se rendre à Nianing pour une question de spoliation foncière dont le maire de Malicounda serait l’auteur », poursuit Maguette Sène qui apporte sa part de vérité sur ce supposé litige qui selon lui est complètement « faux ».