Dans un communiqué signé par Idrissa Diop et Abdoulaye Mamadou Guissé, l'Omart et Say Wi disent avoir "constaté depuis un certain temps des actes délibérés d'agressions physiques contres des artistes musiciens et acteurs culturels ».

« D'abord les attaques devant le domicile du musicien chanteur Wally Ballago Seck, et tout dernièrement chez Youssou Ndour lead vocal du super Étoile", notent-ils.

L'Observatoire de la Musique et des Arts du Sénégal (Omart) et le Collectif pour la défense des intérêts des artistes et professionnels de la culture (Say Wi) demandent aux autorités étatiques de veiller à la sécurité des musiciens, artistes, écrivains et des professionnels de la culture.

Abdoulaye Mamadou Guissé et Idrissa Diop, leurs présidents respectifs, "interpellent l'Etat du Sénégal face aux agressions subies par Wally Ballago Seck et Youssou Ndour devant leur domicile" et rappellent qu'ils sont déterminés à protéger les acteurs de la culture et leurs biens.

L'OMART et Say Wi demandent aussi "à son Excellence le gardien des Arts et des Artistes le Président Macky Sall d'intervenir pour le respect et la sauvegarde de la culture et de ses biens".