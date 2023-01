mercredi 25 janvier 2023 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) “Face à une crise sans précédent, nous sommes à la croisée des chemins”, a campé Macky Sall, lors de la cérémonie d’ouverture de la 2e Conférence internationale de Dakar sur l’agriculture, d'œuvrer pour sa souveraineté alimentaire, ce mercredi, à Diamniadio. Deuxième édition qui enregistre la participation de 16 chefs d'État et de Gouvernement.

Le Président de l’Union africaine estime, que face aux défis de l’insécurité alimentaire, l'heure n’est plus à l’attentisme mais aux solutions concrètes. “Il y a le chemin de l’Afrique des problèmes, qui nous maintient dans le statu quo d’une agriculture qui continuera de nous exposer à la précarité alimentaire, et le chemin de l’Afrique des solutions, qui nous met dans la perspective d’une agriculture moderne, et nous conduit, au-delà de la résilience, vers la souveraineté alimentaire”, a-t-il déclaré avec force lors de son allocution.

Cette seconde édition s'inscrit résolument dans la dynamique de l’Afrique des solutions, assure le chef de l’État sénégalais. “Une Afrique qui puise dans son énorme potentiel pour se nourrir par elle-même et aider à nourrir le monde, souligne-t-il. C’est notre raison d’être ici. Nous voulons rester combatifs, résolus à surmonter nos obstacles pour relever les défis devant nous”.