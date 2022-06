Après Ahmed Aïdara, Déthié Fall et Mame Diarra Fam sous mandat de dépôt

lundi 20 juin 2022

iGFM - (Dakar) Déféré au parquet ce lundi, Ahmed Aidara a finalement été placé sous mandat de dépôt. Les députés Déthié Fall et Mame Diarra Fam aussi ont fait l'objet de la même décision. Ces derniers sont poursuivis pour participation à un rassemblement non autorisée et violence et voie de fait contre des personnes.

Ahmed Aïdara, qui a été arrêté vendredi dernier, a été placé sous mandat de dépôt. Présenté au parquet de Pikine-Guédiawaye ce lundi, il a été envoyé en prison pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d'un attroupement et trouble à l'ordre public. Une information confirmée par un de ses avocats. Le maire de Guédiawaye sera jugé en flagrant délit ce vendredi.

Déthié Fall et Mame Diarra Fam ont aussi été placés sous mandat de dépôt. Ils seront jugés en flagrant délit mercredi pour les mêmes motifs.

