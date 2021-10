mardi 5 octobre 2021 • 689 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Plusieurs personnes ont été arrêtées dans une sombre affaire de trafic de migrants à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd)

Selon Libération, "un agent de Police", dénommé M. Ndiaye touchait 600 000 francs Cfa par candidat. Il a été cueilli par la compagnie de la gendarmerie des transports aériens. Aussi, un certain A. Djiba et une dame dénommée S. N. Faye," agents de la sureté à Amarante" et membres du «cartel», recevaient entre 300 000 et 800 000 francs Cfa. De faux tests covid-19 étaient aussi offerts aux candidats qui payaient en tout 4 millions de francs Cfa.