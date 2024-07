mardi 18 juin 2024 • 1342 lectures • 0 commentaires

La douane sénégalaise vient de mettre la main sur plus de 324 kg de cocaïne saisis à Moussala et à l’Aibd. Elle a aussi annoncé avoir saisi 392 kg de faux médicaments à Koungheul, pour une contrevaleur totale de près de 26 milliards 45millions Cfa.

Pour ce qui est de la poudre blanche, la saisie de 306.2 kg a été effectuée à Moussala le samedi 15 juin. Les gabelous ont intercepté un camion frigorifique en provenance d’un pays limitrophe. La fouille a permis de mettre la main sur 264 plaquettes de cocaïne dissimulées dans une cachette à l’intérieur du compartiment de ventilation du frigo. La contrevaleur totale de la saisie est estimée à 24 530 000 000 de francs Cfa.

En plus de ces 306.2kg, 18 kg de cocaïne ont été interceptés à l’aérogare de l’Aibd. La drogue était dans une valise suspecte repérée dans la soute à bagages. Ladite valise fait partie d’un lot de bagages non accompagné en provenance d’un pays frontalier du Sénégal et à destination d’un pays de l’Union européenne.

Le passage de la valise en question au scanner douanier a permis de constater la présence de plaquettes qui, après ouverture et test, se sont révélées positives à la cocaïne. Il s’agit de 16 plaquettes d’un poids total de 18kg. La contrevaleur totale est estimée à 1 440 000 000 de francs CFA.

Par ailleurs, informent les gabelous, une berline a été interceptée à Makka-Gouye Saloum avec 392 kg de faux médicaments à bord, toujours le samedi 15 juin. Il s’agit de divers médicaments composés d’antalgiques, d’antibiotiques, d’aphrodisiaques et de fortifiants d’un poids total de 392 kg. La contrevaleur totale de la saisie (faux médicaments et moyen de transport) est estimée à plus de 75 millions de francs Cfa.