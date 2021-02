mercredi 24 février 2021 • 859 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Xavier Mary n’est plus Directeur général de Limak-Aibd – Summa (l’As), qui assure la gestion de l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (Aibd). Il en a fait l’annonce hier mardi.

La Décision a été actée par le conseil d’administration. Xavier Mary quitte la Direction générale de l'As, quatre ans après sa nomination. «Aujourd'hui, 23 février 2021, d'un commun accord avec notre Conseil d'administration, il a été acté que je n'occupais plus les fonctions de Directeur général de LAS», a-t-il écrit dans sa correspondance adressée au personnel, rapporte «Les Echos».

Et d’ajouter : «Après pratiquement 4 ans passés au Sénégal, il est temps pour moi de céder la place, de m'occuper de ma famille et de me lancer dans de nouveaux projets. J'ai été très heureux de mener à bien la mission qui m'avait été confiée, celle d'ouvrir l'aéroport à la date fixée par SEM le Président Macky Sall, mais cela a pu être un succès grâce à vous, équipes de LAS, sans qui l'aéroport n'aurait jamais pu ouvrir.»