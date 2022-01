Aïcha Koné : «Si je prêtais attention aux rumeurs…»

mercredi 12 janvier 2022 • 650 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Aicha Koné a bien grandi. Et surtout, musicalement. La jeune fille d’avant est aujourd’hui devenue une dame dont la voix et les nouveaux morceaux sont en train d'émerveiller ses fans et les mélomanes sénégalais. Dans cet entretien, elle revient sur sa musique, les réseaux sociaux, son enfance en Mauritanie, la mode et ses projets…



PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 650 fois.

Publié par Mame Fama GUEYE editor