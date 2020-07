Aida Mbodj plaide pour la libération de Karim Xrum Xax

iGFM-(Dakar) Invitée dans l’émission infos du Matin de la TFM, la députée, Aida Mbodj a plaidé pour la libération de l’activiste Karim Xrum Xax arrêté depuis mai pour provocation à un attroupement armé non suivi d’effet et pour outrages à agents de police et de gendarmerie. « Je plaide solennellement la libération de Karim Xrum Xax. Sa place n’est pas en prison, d’autant plus que son état de santé s’est détérioré. Des gens ont fait ou dit pire que Karim Xrum Xax dans ce pays ».