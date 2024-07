mercredi 5 juin 2024 • 1193 lectures • 3 commentaires

iGFM - (Dakar) Nommée à la tête de la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodj a pris fonction ce mardi 4 juin. Déjà installée, elle a mis l'accent sur le recouvrement de l'argent auparavant financé sous le régime de Macky Sall.

Pour l'un des premiers soutiens de Bassirou Diomaye Faye lors de la Présidentielle du 24 mars dernier, l'heure est à la reddition des comptes et au bannissement du gaspillage. «Nous avons traversé des moments difficiles et nous devons remettre le pays sur les rails», a-t-elle fait savoir lors de sa prise de parole.

«Les créanciers vont payer. Tous ceux qui ont eu à bénéficier d’un financement vont payer. Ils vont tous payer, sans exception. Il n’y aura aucune dérogation. Les gens ne peuvent pas bénéficier de financement et refuser de payer le moment venu», a insisté Aïda Mbodj.

