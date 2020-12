lundi 7 décembre 2020 • 182 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’amatrice de la 2stv, Ndeye Ndack Touré a organisé ce dimanche à Mbour un concert de sensibilisation pour les jeunes sur l’émigration clandestine.

Aida Samb qui était de la partie a lancé un message fort à la jeunesse.

« Pensez, à vos parents, ne vous suicidez pas. C’est vrai que la vie devient de plus en plus dure, mais serrons nous les coudes et nous allons nous en sortir ».