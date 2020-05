Aide à la Presse : Alassane Sarr de Groupe Médias Sud crie au scandale et interpelle le Ministre de la communication

iGFM-(Dakar) La controverse s’intensifie autour de la distribution de l’aide à la presse qui est passée, cette année, de 700 millions à 1,4 milliard de FCfa. Certains patrons de presse dénoncent un favoritisme flagrant dans la manière dont ces fonds sont gérés par le ministre de la culture et de la communication. Les plus radicaux ont tout simplement choisi de retourner leur part de cette aide destinée aux médias. C’est le cas de l’homme d’affaire Alassane Sarr, par ailleurs patron du plus grand groupe de presse de la Casamance, Groupe Médias du Sud, implanté à Ziguinchor. Dans un entretien accordé à iGFM, il a jugé insultant l’enveloppe de 500 000 F CFA accordée à son Groupe de presse et invite le ministre de la culture à revoir sa position.