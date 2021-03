samedi 27 mars 2021 • 76 lectures • 0 commentaires

Le Mouvement de Défense de la démocratie (M2D) a fait le point, ce vendredi, sur ses actions de soutien aux personnes blessées durant les manifestations et l'aide fournie aux familles des personnes qui y ont perdu la vie.

Le M2D a annoncé que ses membres, qui ont été aux cotés des familles des personnes décédées et des blessés depuis le début des événements, ont déjà mobilisé et distribué plus de 46.381.000 FCFA.

Ces ressources ont été distribuées en achat de médicaments, assistance sociale et prise en charge de divers frais d’hospitalisation. Ils renseignent que 82 blessés ont été répertoriés entre Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Vélingara (Diaobé), Mbour et Bignona.

«Ces efforts, même importants, consentis par le M2D, ne peuvent ni compenser la perte des vies arrachées à la fleur de l’âge ni reconstruire les corps amputés. Ils expriment cependant, modestement, le profond sentiment de solidarité et la compassion que l’ensemble des membres du mouvement ont vis-à-vis des familles des martyrs et des blessés», indiquent-ils.

Le M2D déclare qu’il ne laissera jamais tomber ces jeunes sénégalais qui se sont levés pour défendre la démocratie et l’état de droit. C’est pourquoi il compte mobiliser davantage de moyens pour fournir un appui encore plus conséquent aux familles éplorées et aider les jeunes blessés à reconstruire leur vie dans la dignité.

«Dans cette perspective, après avoir remercié le Vénéré Khalife Serigne Mountakha Mbacké pour sa généreuse contribution, le M2D lance, à compter de ce samedi 27 mars 2021, une campagne nationale et internationale de collecte de fonds dénommée ‘‘Ndampaayu Askan Wi’’», annoncent-ils.