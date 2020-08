Ainsi parlait Mame Ibrahima Ndiaye Yakhi Lalo  : «J’ai longtemps cherché ma voie…»

IGFM – Son visage a égayé la télévision de notre enfance. Ses contes et simagrées nous ont fait rire, parfois pleurer sur le sort d’un petit orphelin sur qui s’acharne le destin. Lui, c’est Ibrahima Ndiaye Mame Yakhi Lalo. Ce joyeux luron qui, des années durant, a assuré le succès de l’Office pour la radiodiffusion télédiffusion du Sénégal (ex-RTS), avec des émissions comme «Jotayou Xaléyi» ou «Marame ak Birane), est rappelé à Dieu la nuit du vendredi 21 août et inhumé le samedi à Touba. Cet entretien accordé à L’Observateur en 2012 en dit long sur le parcours exemplaire de l’homme.

Qui êtes-vous, Mâme Yakhi Lalo ?

Djolof-djoloff pure souche, ma jeunesse a été marquée par l’apprentissage du Coran. J’ai été longtemps «Ndongo Daara» (élève de l’école coranique) dans un patelin pas loin de Touba. De fait, je n’ai pas été à l’école française. J’ai longtemps cherché ma voie : j’ai été Baay Fall, avant d’exercer tour à tour, les métiers de boulanger, réparateur de radios. Finalement, je me suis rendu compte que ce n’étaient vraiment pas des métiers d’avenir. J’ai alors décidé de descendre, dans les années 83-84, à Dakar où j’ai appris à conduire. J’ai été pendant un temps, chauffeur de car rapide vers la Patte-d’oie, avant de devenir chauffeur de taxi.

D’où vous est alors venu ce surnom de Mame Yakhi Lalo ?

C’est une longue histoire. Il y avait une émission de contes qui passait à Radio Sénégal à l’époque où j’étais chauffeur de taxi. Elle était animée par Bintou Dieng, en collaboration avec Serigne Ndiaye Niokhobaye, le père d’Ibou Ndiaye Niokhobaye (animateur dans les arènes de lutte) et Ablaye Bamba Seck, le père de Coumba Gawlo Seck, qui faisaient office de conteurs. Le générique disait : «Émission leeb ak leebaune de Mame Yakhi Lalo Diabaye». Un mercredi de l’année 1986, j’étais à bord de mon taxi, vers 15h, écoutant ces conteurs. Je me suis dit que je pouvais faire mieux qu’eux, puisque j’étais «ndongo daara». Je me suis donc fait inviter à la radio pour un essai. Malheureusement, la première fois, je n’ai pu intervenir. La tranche horaire n’était pas suffisante pour m’auditionner. Je suis donc resté à côté du staff technique durant toute l’émission. On m’a donné rendez-vous le mercredi suivant et c’est ce jour-là que j’ai été admis sur le plateau. Je devais passer après Laye Bamba Seck. Je n’étais pas du tout stressé. Je me savais meilleur. Je me rappelle encore les paroles de Bintou Dieng. Elle a dit : «C’est maintenant le tour de notre invité : Ndiaye Taximan.» Le premier conte que j’ai dit était intitulé : «Téré mou teu bayil mou guiss» et c’est de ce jour que date ma collaboration avec l’Orts (Office radiodiffusion télédiffusion du Sénégal, devenue la Rts), qui a duré 30 ans.

Mais vous ne nous avez toujours pas dit d’où vous tenez ce surnom ?

Le surnom de Mame Yakhi Lalo est venu à moi tout bêtement. J’avais tellement de succès avec l’émission que les auditeurs m’écrivaient régulièrement pour me féliciter ou me suggérer des contes. Il se trouve que je recevais mon courrier dans la même boîte postale qu’un autre Ibrahima Ndiaye, ex directeur de la télé) qui animait l’émission culturelle Esquisses et Création. Pour mettre fin aux confusions fréquentes dans nos courriers, on a eu l’idée de dire à l’auditoire d’écrire : «Ibrahima Ndiaye de l’émission Maine Yakhi Lalo». Mais ils mettaient tout simplement : «Ibrahima Ndiaye Mame Yakhi Lalo». Je me rappelle que Laye Bamba Seck m’a une fois trouvé à Porokhane pour m’attaquer sur ça, il me reprochait d’avoir usurpé ce nom. Et pourtant… j’abhorre ce surnom, je ne me retourne jamais dans la rue, quand on m’appelle avec.

En parlant de vos enfants, pourquoi avoir choisi de travailler avec eux dans « Jotaayou xaléyi» ?

Quand Mamadou Baal (directeur des programmes Orts) m’a confié la direction d’une émission enfantine, j’ai pensé que les assemblées d’enfants étaient propices pour faire passer des messages importants, surtout des messages éducatifs. J’avais une ligne directrice ayant pour socle 3Y : «Yarou, Yéwou, Yété». Mes enfants comme Mamadou Mouhamed Ndiaye (journaliste à la RFM) et Mamadou Moustapha Ndiaye (programmateur à Seneweb) ont grandi avec les treize années qu’ont duré cette émission. J’ai choisi de travailler avec eux parce que je voulais les intéresser à ce que je faisais et je voulais en plus leur dispenser une éducation à travers des émissions où ils seraient eux-mêmes des acteurs. Je suis fier de mes enfants, même si je suis très strict avec eux. Par exemple, quand ils reçoivent des félicitations, je leur dis qu’ils ne les méritent pas, pour qu’ils puissent toujours viser l’excellence. Je remercie Dieu de m’avoir donné des petits qui ont su bien tracer leur chemin, alors que leur père, à ses débuts, s’était un peu perdu dans la jungle urbaine.

Quel regard jetez-vous sur le théâtre d’aujourd’hui ?

Je ne suis pas un comédien, je n’ai joué que deux rôles : «Seyane» et «Luy Jot Jotna». Je forme des acteurs et j’écris des scénarii. Mais si je devais juger, je dirais que le théâtre d’aujourd’hui se résume aux one-man-shows, un seul comédien doit porter toute la pièce. Résultat : il n’y a pas plus de deux comédiens qui pourraient soutenir la comparaison avec moi. Il y a, à proprement parler, plus de farceurs que d’acteurs dans le théâtre de maintenant. Les scénaristes devraient penser à revenir au rôle éducatif de l’art.

Pourquoi avez-vous choisi Touba pour vous terrer ?

C’est arrivé lorsque j’ai senti que le vent tournait à la Rts. J’avais déjà arrêté la radio et je n’allais pas tarder à quitter la télé. Cela, combiné au fait que j’avais une famille nombreuse à qui il fallait assurer la subsistance. J’ai décidé donc de venir m’installer dans ma maison de Touba, le temps de remettre de l’ordre dans mes idées.

SOURCE : L’OBS