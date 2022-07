mardi 12 juillet 2022 • 372 lectures • 0 commentaires

Actualité 52 mins Taille

Le Directeur général de Air Sénégal, Ibrahima Kane, a été limogé ce mardi. Désormais, c’est Alioune Badara Fall, pilote, qui préside aux destinées de la compagnie aérienne nationale.

Ibrahima Kane n'est plus le directeur général d'Air Sénégal. Il a été limogé ce matin lors de la réunion du conseil d'administration de la compagnie tenue à la Caisse de dépôt et de consignation (Cdc), l’une des actionnaires de la compagnie aérienne nationale. Il est remplacé par Alioune Badara Fall, un pilote, qui était jusqu’ici conseiller technique au ministère du Tourisme et des Transports aériens.

PUBLICITÉ

Ibrahima Kane est emporté par les nombreuses récriminations des voyageurs qui se plaignent de la mauvaise qualité du service, des retards de vols et même parfois du mauvais accueil à bord de la compagnie nationale...