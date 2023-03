mercredi 29 mars 2023 • 160 lectures • 3 commentaires

iGFM – (Dakar) Après la sortie de leur new album "RapsRoyce". Le groupe Akhlou Brick va se produire le 3 Juin 2023, au Musée des Civilisations Noires.

Des Prestations Lives sur vos sons préférés, des retrouvailles avec le public dakarois et des fans venant de divers horizons, des moments de convivialité avec les Brick est et Akhlou Brick, bref, rien de ce que vous avez déjà vécu dans l'univers du Hip Hop Galsen ne vous a préparé à un spectacle sons et lumières et des moments de bonheur aussi magnifiques !