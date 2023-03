Akhlou Brick dévoile « Lucky »

vendredi 17 mars 2023

iGFM - (Dakar) A l’image de Lucky Luck, l’homme qui tire plus vite que son ombre, la finesse du flow d’Ara & Deyza ne laisse personne indifférent. Là, le rappeur adverse est la cible de tirs et cherchent une issue.Le couplet d’Ara est juste authentique, et d’une fluidité rare, avec un rythme aussi agile qu’un cowboy du Far West, là où Deyza nargue les rappeurs qui ont du mal à percer parce qu’en manque d’inspiration. A consommer sans modération.



Mame Fama GUEYE