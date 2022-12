mercredi 28 décembre 2022 • 653 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Alors qu’il quittait Dakar pour rejoindre Mbour, leur fief, les membres du groupe Akhlou Brick Paradise ont subi un choc.

Vers 3h du matin, sur l'autoroute à péage, un âne a engagé la route en direction du véhicule que conduisait Arafat. C'est en voulant l'éviter que le conducteur a perdu le contrôle et la voiture a failli faire un tonneau.

Plus de peur que de mal, puisque seule la voiture a été endommagée. Les deux Barhamiens s'en remettent à Dieu. Dayza, qui conduisait une autre voiture, de considérer que leur santé “est plus importante que le bien matériel même si le véhicule est carrément endommagé”.

Le véhicule en question est une Camaro rouge, qui a fait couler beaucoup d’encre dernièrement.