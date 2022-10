lundi 31 octobre 2022 • 119 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) khlou Brick assume son récent clash en série avec Ngaaka Blindé. «Quand on est entouré de vampires, c’est bien parfois de laisser apparaître ses dents afin que tout le monde sache qu’on sait mordre. C’était ça en fait», confessent les deux membres du groupe de Mbour, «Mist Ara» et «Day Za» dans un entretien paru ce samedi dans Bés Bi.

Ça, c’est le principe. Mais leurs saillies contre Ngaaka Blindé est juste une réplique à une pique de ce dernier. «Après la sortie de notre clip ‘Def effect’, expliquent les deux rappeurs, nous avons été attaqués et avons senti le besoin de répliquer.»

Mais cet épisode semble derrière le duo. «Nous avons beaucoup de projet et nous devons lancer sous peu la tournée ‘Def effect tour’ au Sénégal, en Europe et aux États-Unis», annoncent «Mist Ara» et «Day Za».