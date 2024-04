lundi 8 avril 2024 • 379 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Al-Hilal de Koulibaly et Al-Nassr de Sadio Mané s'affrontent, ce lundi soir en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite. Un duel de Lions est très attendu du côté de Riyad.

Cette demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite entre Al-Hilal et Al-Nassr promet un spectacle footballistique de haut niveau. Ce duel au sommet oppose en effet le leader de la Saudi Pro League, Al-Hilal, riche de ses 77 points et de sa série impressionnante de 32 victoires consécutives, à son dauphin, Al-Nassr, qui cumule 65 points.



Une place en finale



Ce match représente non seulement une lutte pour une place en finale de la Supercoupe mais également le derby de Riyad, marqué par la présence de stars internationales telles que les Sénégalais Sadio Mané pour Al-Nassr et Kalidou Koulibaly pour Al-Hilal. Le portier marocain Yassine Bounou, partenaire de Koulibaly, représentera lui aussi le continent africain lors de cette opposition.



Al-Hilal vise son invincibilité



Toujours invaincu cette saison, Al-Hilal, avec sa série historique de victoires et une avance confortable en tête de la Saudi Pro League, semble avoir un avantage psychologique et technique, tandis qu'Al-Nassr tient l'une des dernières occasions de sauver sa saison après ses échecs en championnat et en Ligue des champions asiatique. En plus de Mané, les Bleu et Jaune peuvent compter sur l'expérience de Cristiano Ronaldo, et disposent ainsi d'une ligne offensive redoutable capable de déstabiliser n'importe quelle défense.



Lors de leur dernière confrontation, Al-Hilal a surclassé son voisin 3-0 en championnat en décembre, mais Al-Hilal n'a pas oublié qu'Al-Nassr l'avait battu en finale de la Coupe Arabe des clubs champions en août dernier. A noter que l'autre demi oppose Al-Ittihad à Al-Wehda.