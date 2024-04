jeudi 11 avril 2024 • 1223 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Al-Ittihad défie Al-Hilal jeudi (17h30 GMT) en finale de la Supercoupe d’Arabie saoudite. Le duel Benzema-Koulibaly sera à l'honneur.

Objectif premier trophée de la saison. En attendant d’être sacré pour une 19e fois record en championnat, Al-Hilal espère consolider sa confiance à travers la victoire. Celle qui inaugurera un possible triplé cette saison, sachant que les Bleus et Blancs sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Asie. Pour les Jaunes et Noirs en revanche, il s’agit de sauver leur saison. Eux qui sont distancés en Saudi Pro League (4es à 30 points du leur adversaire du soir) en plus d’avoir été éliminés de toute compétition asiatique.



Mission parait quasi impossible pour Al-Ittihad ?



À première vue, la mission parait quasi impossible pour Al-Ittihad. En effet, la bande à Hamdallah a perdu ses cinq dernières confrontations cette saison contre le club de Bounou et compagnie. Pis, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly restent sur une incroyable série de 35 succès consécutifs. C’est simple : ils n’ont plus connu de contre-performance depuis le résultat nul contre Damac (1-1) le 21 septembre passé.



Al-Ittihad devra livrer une partition quasi parfaite pour faire tomber l’ogre riyadien. Il pourra s’inspirer du Al-Nassr de Sadio Mané, qui a battu Al-Hilal lors de leur dernière finale, en Coupe arabe des clubs champions (1-3 le 12 août dernier), mais qui n'a pas fait le poids lundi en demi-finales (1-2).