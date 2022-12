jeudi 22 décembre 2022 • 682 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) L’Arabie Saoudite veut convaincre Cristiano Ronaldo avec un bail longue durée.

Sans Coupe du Monde et sans club, Cristiano Ronaldo vit sans doute la période la plus compliquée de sa carrière. Si son désir était de trouver un club capable de lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions, son avenir se dessine loin de l’Europe. Et oui, le journal AS affirme ce jeudi matin que « Cristiano jouera pour Al-Nassr en Arabie Saoudite ».



Un bail jusqu’en 2030



Le club basé à Riyad souhaite boucler l’arrivée du quintuple Ballon d’or rapidement, afin de faire rayonner l’Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Nassr continue de pousser et est de plus en plus confiant pour trouver un accord avec le Portugais. Le journal Marca rappelle le contrat record de 250 millions d’euros par saison, jusqu’en 2025, qui l’attend. Mais en réalité, c’est un bail de plus longue durée, jusqu’en 2030, qui est à l’étude. Le média espagnol explique que l’Arabie Saoudite aimerait lui confier le rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2030. Le pays du Moyen-Orient pourrait être candidat à l’organisation en compagnie de l’Égypte et de la Grèce. Reste aussi à savoir si CR7 sera prêt à accepter ce rôle, alors que son pays, le Portugal, a déjà officialisé sa candidature commune avec l’Espagne et l’Ukraine.