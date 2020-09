Durant cette période, le saxophoniste a pu mieux asseoir son projet et peaufiner son album à venir en finalisant les enregistrements: " Je suis entré en collaboration avec ma boîte de production pour mieux asseoir les événements avenir, afin d'être prêts le jour où le coronavirus nous lâchera, si je peux le dire ainsi". Alain Oyono gagne aussi sa vie en faisant des arrangements, des mixages d'albums et "quand quelqu'un a aussi besoin de mes services en tant que saxophoniste … Aujourd'hui, je peux collaborer avec des artistes qui se trouvent à New York, à Douala au Cameroun … Et à distance, on arrive à s'envoyer des projets et on travaille".

" Ca m'a permis d'entrer en studio pour d'autres artistes mais aussi pour moi-même. Je crois que je suis à une étape de ma vie où j'ai non seulement envie de produire quelque chose de spécial venant de moi, mais aussi que le public me voit comme le musicien que je suis et pas seulement comme un backsider de pleins d'artistes", déclare Alain Oyono.