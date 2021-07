jeudi 8 juillet 2021 • 435 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le footballeur sénégalais Babacar Khouma est victime d'un malaise cardiaque, ce jeudi, à l'entraînement de son club, Alanyaspor.

« Il a été déterminé que notre footballeur Khouma Babacar, tombé à l’entraînement, ce matin dans le camp de Burdur, a eu un spasme cardiaque lors des premiers examens effectués à l’hôpital d’État de Burdur. D’autres examens supplémentaires seront effectués sur le joueur à la Clinique d’Alanya Anadolu », informe le club turc. A noter que l'international sénégalais est tombé tout inconscient. Dans des images captées par des médias turcs, l’ancien joueur de la Fiorentina, prêté à Alanyaspor par Sassuolo depuis un an, s’est évanoui et a été vite transporté à l’hôpital. Plus de peur que de mal. Khouma a écrit sur les réseaux sociaux qu'il se porte désormais bien.