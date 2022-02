mardi 1 février 2022 • 300 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Youssou Ndour, la légende du Mbalax sénégalais est l’un des deux artistes invités à la réédition de « Tokooos II » de Fally Ipupa.

La sortie de l’album “Tokooos II” (15 titres) est fixée au 25 février prochain. Et Fally Ipupa a dévoilé quelques noms dont Youssou Ndour, un des featuring les plus marquants.

“En dehors de Youssoupha, il y a le grand prêtre Youssou Ndour avec qui on a chanté quelque chose », a-t-il dit.

La star de la Rumba qui promet de nouveaux titres, a offert la primeur à ses fans lors de son passage, ce dimanche 30 janvier, à l’émission Sektion Musik.